Капитан московского «Динамо» посмотрит игру с «Локомотивом» на фанатской трибуне

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин будет смотреть матч 6-го тура РПЛ против «Локомотива» с фанатской трибуны.

«На матче «Динамо» — «Локомотив» вместе с болельщиками партнеров по команде на трибуне D поддержит вратарь московского «Динамо» Антон Шунин! Давайте сделаем сектора активной поддержки еще громче вместе с капитаном! Ждем вас на стадионе! Команде нужна ваша поддержка», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

В предыдущем туре РПЛ в игре с «Зенитом» Антон Шунин получил травму. По предварительным данным, вратарь может пропустить до 6 недель.

Ранее стало известно, что в матче «Динамо» — «Локомотив» будет использована система видеоповторов VAR.