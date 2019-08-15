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День в истории: День памяти Виктора Цоя, патент стиральной машины с барабаном, день рождения «Алло»

00:25, 15.08.2019
День в истории: День памяти Виктора Цоя, патент стиральной машины с барабаном, день рождения «Алло»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 15 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День археолога
  • День памяти Виктора Цоя
  • День рождения телефонного приветствия «Алло»
  • День авиастроителя

15 августа произошли следующие события:

  • 1534 год - В Париже основано Общество Иисуса, известное впоследствии как Орден иезуитов;
  • 1723 год - открылась летняя резиденция российских императоров — Петергоф;
  • 1835 год - запатентована стиральная машина с вращающимся барабаном;
  • 1914 год - Через Панамский канал прошло первое судно;
  • 1924 год - вышел в свет первый номер журнала «Радиолюбитель» ;
  • 1950 год - В Москве состоялся перенос памятника А.С. Пушкину с Тверского бульвара на Страстную площадь;
  • 1971 год - объявлено о прекращении обеспечения доллара США золотом ;

Также 15 августа родились:

  • 1769 год — Наполеон I Бонапарт - французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815);
  • 1771 год - Вальтер Скотт - английский поэт, прозаик и историк;
  • 1863 год - Алексей Крылов - русский и советский кораблестроитель, механик, математик, академик;
  • 1892 год - Луи де Бройль - французский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат.
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