В ДТП под Ростовом скончался известный болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт»

Сегодня утром в реанимации, не приходя в сознание, скончался известный болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт».

Фанат «красно-белых» попал в серьезное ДТП по дороге домой после матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:3) в Грозном. В результате инцидента Алексей впал в кому, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Отметим, что ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где большегруз столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился Алексей. В результате происшествия кроме фаната «Спартака» пострадали еще три пассажира легковушки.