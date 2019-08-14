Главное к утру: суд над Мусиным, запрет старых автомобилей и средняя зарплата в «Роскосмосе»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 14 августа.

Сегодня, 14 августа, стартует процесс по делу бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Дело будет рассматривать Вахитовский райсуд Казни.



Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей. Пока неясно, о каком возрасте и типе ТС идет речь.



По итогам 2018 года средняя зарплата в госкорпорации «Роскосмос» составила 396 тысяч рублей.



Российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах.



Госстандарт Белоруссии предложил странам-участницам ЕАЭС обязать производителей раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания. Если идею поддержат, то она распространится на Россию и Казахстан.



Россия может упростить выдачу туристических виз иностранцам. Соответствующее предложение выдвинули в МИД РФ.

