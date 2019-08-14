День в истории: выдача первых водительских прав, запрет в России тайных обществ, годовщина смерти Успенского
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 14 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День исламского сопротивления в Иране;
- День независимости в Пакистане;
- День рождения португальской корриды;
- День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Управление «К») МВД РФ.
14 августа произошли следующие события:
- 1619 год — в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства — запрещено выращивать виноград;
- 1457 год — в Майнце напечатан Псалтырь — первая книга, на которой указаны имена издателей;
- 1775 год — по царскому повелению ликвидирована Запорожская Сечь;
- 1822 год — издан указ о запрещении в России тайных обществ и закрытии масонских лож и взятие со всех чиновников подписки о непринадлежности к тайным обществам;
- 1848 год — в Канаде отменено положение, по которому английский признавался единственным государственным языком;
- 1865 год — в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад;
- 1893 год — полицейский префект Парижа Луи Лепин вручает первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту;
- 1930 год — принято постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении»;
- 1935 год — в США введена система социального страхования (помощи безработным);
- 1945 год — Москве подписан советско-китайский договор о дружбе и союзе сроком на 30 лет. Китай представляло правительство Чан Кайши;
- 1947 год — Пакистан стал независимым государством;
- 1969 год — в Северную Ирландию введены британские войска с целью прекращения столкновений между протестантами и католиками;
- 1985 год — за 47,5 миллионов долларов Майкл Джексон купил у компании «ATV Music Publishing» права на песни The Beatles;
- 1992 год — Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.
Также 14 августа родились:
- 1958 год — Михаил Ширвиндт, российский телеведущий;
- 1966 год — Хэлли Берри, американская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар»;
- 1979 год — Денис Лебедев, российский боксёр-профессионал, чемпион мира.
В этот день также умерли:
- 1922 год — Альфред Нортклифф (р. 1865), английский издатель, основатель газеты «Дейли мейл», барон;
- 1951 год — Уильям Рэндольф Херст (р. 1863), американский газетный магнат;
- 1958 год — Фредерик Жолио-Кюри (р. 1900), французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1935);
- 2018 год — Эдуард Успенский (р. 1937), советский и российский писатель, автор книг для детей, телеведущий.
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