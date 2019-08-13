Егоров о судействе в РПЛ: «Некоторые арбитры снизили к себе требования»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров раскритиковал работу арбитров на матчах РПЛ и ФНЛ.
«Некоторые арбитры снизили к себе требования. Дюков дал задание: подготовим для исполкома дополнительный список молодых ребят, чтобы в РПЛ усилить конкуренцию.
Такая же ситуация и в ФНЛ, где опытные арбитры допустили ряд серьезных ошибок. Один арбитр и один инспектор отстранены до конца сезона. Игорь Низовцев и инспектор Сергей Андреев, «Енисей» — «Краснодар-2» матч был. Но мы в ФНЛ ввели уже шесть молодых арбитров», — сказал Егоров.
Напомним, ранее стало известно, что судья, удаливший игрока «Краснодара» в игре с «Рубином», назначен на матч ФНЛ «Химки» — «Нефтехимик».СпортФутбол
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