Итоги дня: глава Минздрава — герой ролика, тепло в Татарстане до +25 и фирменный вопрос Дудю про Путина

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 августа.



В Сети появился видеоролик, посвященный нацпроекту «Здоровье». В нем снялся министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. В ролике он проводит экскурсию по Центру экстренной медицины республики.

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана опубликовало прогноз погоды в республике на период до четверга, 15 августа. Согласно этому прогнозу, в четверг можно ожидать температуру до 20—25 градусов тепла.



Вокалистка казанской группы «Мураками» Диляра Вагапова на сцене рок-фестиваля «Чернозем» спросила известного журналиста Юрия Дудя, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы оказался перед ним. Этот вопрос сам журналист задает каждому в своих интервью.



Казань поднялась на второе место в рейтинге городов блогера Ильи Варламова. По его словам, столице Татарстана не помешает навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жилье.

Башкортостанское управление Налоговой службы сообщило, сколько миллиардеров живет в республике. По данным ФНС, за 2018 год доход свыше 1 млрд рублей задекларировали десять налогоплательщиков.



Под Нижним Новгородом произошел пожар на борту теплохода «Святая Русь». По сообщениям очевидцев, судно загорелось в первом затоне у Борского моста. Загоревшийся теплоход был в ремонте.



В Москве на пяти автозаправочных станциях «Татнефть» появились пункты для проведения удаленного медосмотра водителей такси. Это совместный проект нефтяной компании и «Яндекс.Такси». С помощью новой системы водитель такси может пройти врачебное медосвидетельствование удаленно.



Аналитики «Авито» выяснили, сколько времени потребуется казанской семье, в которой работают оба супруга, чтобы заработать на новую машину. При условии, что зарплата одного из них будет полностью откладываться на покупку.

Создатель программы в Telegram, которая деанонимирует пользователей, сообщил «Реальному времени» о том, что открыт только для представителей власти и силовиков.

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис пояснил, почему в Чехии у банка ставки по кредитам составляют 6,9%, тогда как в России стоимость кредита достигает 12,9%. Он указал на разную экономическую ситуацию в странах.



Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в российских судах. Председателем Кировского райсуда Казани стал Олег Соколов.

