Общество защиты прав потребителей разъяснило требования к школьной форме

В Обществе защиты прав потребителей рассказали о требованиях к школьной форме. Она должна соответствовать не только гигиеническим требованиям, но и погоде, месту проведения занятий, температуре в помещении.

Образовательное учреждение должно учитывать определенные рекомендации Минобразования РФ «Об установлении требований к одежде обучающихся» при введении школьной формы, поясняет руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. Внешний вид формы должен соответствовать нормам делового стиля и носить светский характер. Разрешается использование эмблем, значков, галстуков, которые имеют отличительные признаки школы.

Администрация школы может рекомендовать определенный вид формы, но не может требовать купить ее в каком-то конкретном магазине. Как передает aif.ru слова собеседника, перед поступлением в школу родителям нужно ознакомиться с ее уставом, и если в ней не прописано конкретного требования школьной формы, то школьнику не могут сделать замечание.

Напомним, в 2020 году в России собираются утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму.