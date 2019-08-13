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Райан Мерфи прибудет в расположение «Нефтехимика» в ближайшие дни и может сыграть против «Ак Барса»

16:06, 13.08.2019
Райан Мерфи прибудет в расположение «Нефтехимика» в ближайшие дни и может сыграть против «Ак Барса»
Фото: «РИА Новости» / Алексей Куденко

Новичок «Нефтехимика» Райан Мерфи в ближайшие дни приедет в расположение нижнекамского клуба.

«Мерфи решил вопрос с визой и в ближайшие дни прибудет в Нижнекамск.

Не исключено, что он сыграет против «Ак Барса» 17 августа в товарищеском матче», — сообщили в клубе.

Канадский защитник подписал контракт с «Нефтехимиком» нынешним летом. Мерфи пропустил Кубок президента Казахстана из-за проблем с въездной визой.

СпортХоккей Татарстан
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