Минздрав РФ рассказал об уменьшении числа больных вирусным гепатитом

Министерство здравоохранения РФ отметило в 2018 году уменьшение количества больных вирусным гепатитом, у которых такой диагноз поставили впервые в жизни, на 4% по сравнению с 2017. Об этом говорят данные из статистического сборника на 2018 год.

Согласно им, число пациентов с впервые обнаруженным вирусным гепатитом составило 83,6 тыс. в 2018 году. В 2017 году эта цифра составляла 86,9 тыс. За прошлый год зарегистрировано 57 случаев заболевания на 100 тыс. населения, передает ТАСС.

Больше всего людей с данным заболеванием в Сибирском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В Сибири больше всего случаев выявлено в Красноярском крае (109,3) и Кемеровской области (105,9). На Северо-Западе — в Санкт-Петербурге (111,6) и Ленинградской области (70,7), на Урале — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (99) и Курганской области (90).

Отмечается, что низкую заболеваемость показали Кабардино-Балкария и Дагестан. Там зарегистрировано 8,1 и 11,2 случая на 100 тыс. населения соответственно.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал сделать прививки от таких болезней, как вирусные гепатиты, брюшной тиф, столбняк, перед отдыхом в тропических странах.

