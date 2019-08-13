Чемпионка UFC Валентина Шевченко согласилась на межгендерный бой против Генри Сехудо

Чемпионка UFC Валентина Шевченко ответила согласием на межгендерный бой против чемпиона в нескольких мужских весовых категориях Генри Сехудо.

— Ни за что не отказалась бы от такого боя, я никого не боюсь, — ответила на вызов Шевченко. — Я уже сказала, что готова к любому сопернику в октагоне. Когда я увидела его видео, неплохо посмеялась. Нужно быть аккуратнее с желаниями. Он охотится за золотом, но я могу лишить его всего, что у него есть, — сказала Шевченко.



Недавно 31-летняя Шевченко в 11-й раз подряд отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.