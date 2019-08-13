День в истории: первое такси, Международный день левши, юбилей Хичкока
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 13 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день левши;
- Женский день в Тунисе (1956).
13 августа произошли следующие события:
- 1521 год - Эрнан Кортес захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан;
- 1624 год - Кардинал Ришелье назначен Первым министром Франции;
- 1899 год — американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат;
- 1907 год — в Нью-Йорке пущено первое такси;
- 1913 год — в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь;
- 1914 год — в России введена военная цензура;
- 1920 год — начало битвы Красной Армии за Варшаву, известной также как «Чудо на Висле»;
- 1940 год — в вишистской Франции запрещены все масонские ложи;
- 1945 год — всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев;
- 1960 год — начато сооружение Берлинской стены — Центральноафриканская Республика объявила независимость от Франции;
- 1966 год — в Тунисе запрещены мини-юбки;
- 2007 год — произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург в районе Малой Вишеры, по причине подрыва на путях самодельного взрывного устройства.
Также 13 августа родились:
- 1829 год — Иван Сеченов (ум. 1905), русский физиолог, основоположник физиологии труда;
- 1844 год — Иоганн Фридрих Мишер (ум. 1895), швейцарский учёный, открывший нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК;
- 1899 год — Альфред Хичкок (ум. 1980), англо-американский режиссёр, обладатель «Оскара»;
- 1926 год — Фидель Кастро (ум. 2016), кубинский революционер и политический деятель;
- 1980 год — Стас Пьеха, российский певец.
В этот день также умерли:
- 1946 год — Герберт Уэллс (р. 1866), английский писатель-фантаст;
- 1969 год — Аделина Адалис (р. 1900), русская советская поэтесса, писательница, переводчик;
- 1984 год - Нина Хрущёва (р. 1900), вторая супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва.
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