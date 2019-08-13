Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +17 градусов

Во вторник, 13 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами дождь.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +12°С до 17°С. В Казани днем ожидается от +15°С до 17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +13°С до 15°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сохранении сильного ветра 13 августа.