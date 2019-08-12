Михаил Грушевский: «Без VAR мы получим очень лукавый «чемпионат «Зенита» по футболу»

Известный актер Михаил Грушевский высказал свое мнение о многочисленных судейских ошибках в матчах чемпионата России по футболу.

«Сейчас складывается чемпионат с очень странными условиями: в одних матчах есть ВАР, дающий возможность выйти на истину, а другие матчи обслуживаются без этой системы. И получается, что одни клубы добирают очки при помощи судейских ошибок, а другие нет. ЦСКА не в первый раз в этом сезоне сталкивается с элементами предвзятости и недоброжелательного отношения со стороны судей. Назревает скандал, и в итоге получится так, что всему судейскому корпусу и главе департамента мало не покажется.



Мой рецепт избежания повторений подобных инцидентов прост: повсеместный ВАР! Эта система помогла бы определить жуткий фол на Чалове и, возможно, ЦСКА выиграл бы этот матч благодаря пенальти. Хоть на победу мы и не наиграли сегодня, но 11-метровый был бы справедливым! А в итоге мы имеем нечестную турнирную таблицу, судейство, преференции отдельных команд в плане судейства, систематические косяки арбитров и очевидные их предвзятости! Выход из этого беспредела исключительно в тотальном ВАР! Только это поможет избежать того, что постоянно происходит с ЦСКА, произошло один раз со «Спартаком», может произойти и с «Динамо»...



Наслаждается пока «Зенит», у этой команды и без того есть сразу несколько филиалов в Премьер-лиге, которые дают бой конкурентам, но перед самими питерцами выглядят для них довольно комфортно. Хотя и без всех этих условий «Зенит» и так силен, это очень сильная команда с очень хорошим подбором футболистов.



Да здравствует ВАР! Безусловно, система не является панацеей от всех проблем, но обвинений в предвзятости и жульничестве точно станет заметно меньше. А пока у нас очень нечестный чемпионат с нечестной таблицей. И если к осени мы не подойдем с тотальным ВАР, мы получим очень лукавый чемпионат, который можно будет назвать «первенство «Зенита» по футболу», — сказал Грушевский.

Напомним, ранее ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (0:0). Сочинцы не могут забить уже на протяжении пяти матчей РПЛ.