Дмитрий Квартальнов: «Пропускать гол за 40 секунд до конца матча — это большая роскошь»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (3:4б).

− Первый турнир, мы не совсем довольны — есть моменты, над которыми надо работать. Сегодня была тоже неплохая игра: к сожалению, не дотерпели и получили гол. Об этом вопросе нам тоже надо подумать.

− На турнире проверили молодежь. Как оцените их игру?

− Кем-то мы довольны, кем-то — нет. Надо добавлять ребятам молодым, надо добавлять.

− Матч против «Автомобилиста» был похож на официальный матч, не предсезонный. Согласны с этим?

− Да, это была, наверное, одна из ключевых игр. Но пропускать гол за 40 секунд до конца матча — это большая роскошь, далее этого бы не хотелось. Но есть то, что есть: надо уметь играть такие моменты хорошо. Есть немного времени — поработаем, подумаем, — сказал Квартальнов.