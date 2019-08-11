Глава Минпросвещения РФ рассказала, какие профессии исчезнут и появятся в колледжах

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева рассказала, каких направлении подготовки в колледжах и техникумах не будет с 2020 года. По ее словам, со следующего года из перечня исчезнут около 100 специальностей.

Сокращение обусловлено тем, что за прошедшие 5 лет на эти направления подготовки никто не поступал. Некоторые профессии уже устарели или исчезают. Другие изменились настолько, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах, рассказала Васильева в своем интервью «Российской газете».

Среди новых направлении подготовки студентов среднего профобразования министр назвала «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «Аддитивные технологии» с использованием 3D-печати.

Также студенты смогут поступить на специальности «Мехатроника и мобильная робототехника», «Графический дизайн», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Напомним, ранее Минтруд РФ прокомментировал заявление о риске 15 млн россиян потерять работу.