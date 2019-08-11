«Росавтодор» потратит на ремонт участка М-7 под Казанью 0,5 млрд рублей

«Волго-Вятскуправдор» объявил тендер на ремонт участка трассы М-7 к востоку от Казани. Начальная стоимость контракта составляет 499,7 млн рублей.

Закупка предполагает работы на участке с 840 по 852 километр. Информация об электронном аукционе была размещена на портале госзакупок 5 августа. Заявки можно подать до 21 августа, а сам аукцион состоится 23 августа. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Срок выполнения работ — с 3 сентября 2019 по 31 августа 2020 года. Из документации известно, что среди прочего будут укреплены кюветы, восстановлена водоотводная канава, устроен водосброс, отремонтированы съезды и обочины, восстановлены развороты и пешеходные переходы. Указанный участок расположен в районе поселков Ильинский и Арышхазда, к востоку от Казани.

Напомним, что на реконструкцию участка М-7 с 735-го по 753-й километр выделено около 5 млрд рублей.



