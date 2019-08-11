День в истории: патент звукового кино, День строителя, открытие международного аэропорта Шереметьево
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 11 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День строителя
- День полета на воздушном шаре
- День пчеловода в Башкортостане
11 августа произошли следующие события:
- 11 августа 1337 года Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, ныне Троице-Сергиева лавра
- 11 августа 1845 года в Петербурге создан первый российский магистральный паровоз
- 11 августа 1906 года в Англии запатентовано звуковое кино
- 11 августа 1959 года в Москве состоялось открытие международного аэропорта Шереметьево
Также 11 августа родились:
- 1081 год — Генрих V (ум. 1125), король Германии (1106—1125), император Священной римской империи (1111—1125)
- 1950 год — Стив Возняк, программист, один из основателей фирмы Apple
- 1955 год — Сергей Мавроди (ум. 2018), основатель компании АО «МММ»
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