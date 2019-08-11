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День в истории: патент звукового кино, День строителя, открытие международного аэропорта Шереметьево

01:30, 11.08.2019
День в истории: патент звукового кино, День строителя, открытие международного аэропорта Шереметьево
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 11 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День строителя
  • День полета на воздушном шаре
  • День пчеловода в Башкортостане

11 августа произошли следующие события:

  • 11 августа 1337 года Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, ныне Троице-Сергиева лавра
  • 11 августа 1845 года в Петербурге создан первый российский магистральный паровоз
  • 11 августа 1906 года в Англии запатентовано звуковое кино
  • 11 августа 1959 года в Москве состоялось открытие международного аэропорта Шереметьево

Также 11 августа родились:

  • 1081 год — Генрих V (ум. 1125), король Германии (1106—1125), император Священной римской империи (1111—1125)
  • 1950 год — Стив Возняк, программист, один из основателей фирмы Apple
  • 1955 год — Сергей Мавроди (ум. 2018), основатель компании АО «МММ»
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