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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, дождь и до +19°С

05:34, 11.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, дождь и до +19°С
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 11 августа, в Татарстане будет облачно, с прояснениями. Местами сильный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный, порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха днем составит от +14°С до 19°С. Минимальные температуры ночью: от +11°С до +16°С.

Общество Татарстан
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