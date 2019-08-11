Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, дождь и до +19°С

В воскресенье, 11 августа, в Татарстане будет облачно, с прояснениями. Местами сильный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный, порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.





Минимальная температура воздуха днем составит от +14°С до 19°С. Минимальные температуры ночью: от +11°С до +16°С.