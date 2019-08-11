Нижегородская область выделит муниципалитетам на развитие малого бизнеса 96 млн рублей

Правительство Нижегородской области выделит муниципалитетам 96 млн рублей. Эти деньги пойдут на развитие малого и среднего бизнеса, рассказал глава региона Глеб Никитин.

«Субсидии в размере 96 миллионов рублей из областного бюджета получат муниципалитеты Нижегородской области на местные программы развития предпринимательства. Об этом решении заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин», — сообщает пресс-служба губернатора.

Никитин подчеркнул, что это дополнительная поддержка к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По данным областного Минпрома, предоставление субсидий муниципалитетам будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии — от 300 тысяч до 30 млн рублей.