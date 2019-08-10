Ученые разработали сверхпрочного «робо-таракана»

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Ученые из КНР и США нашли конфигурацию особо прочного и быстрого робота. Маленький и мягкий аппарат уже сравнили с тараканом.

Основываясь на характеристиках этого насекомого ученые и занимались разработкой, передает агентство «Синьхуа».

«Длина робота составляет 1,5 см, ширина — 1 см. Он способен двигаться так же быстро, как таракан, со скоростью порядка 30 см в секунду», — сказал один из авторов научной работы Чжан Минь.

В материале отмечается, что главное новшество мягкого робота — материалы и технологии, использованные при его создании. По словам ученых, если робот будет слишком мягкий, он не сможет быстро передвигаться, если слишком твердый — потеряет прочность. Как передает «Синьхуа», разработчикам удалось найти «золотую середину» — робот обладает мягкой структурой, но при этом сверхпрочностью и высокой скоростью перемещения за счет уникальной технологии проектирования «лап» этого механического таракана.