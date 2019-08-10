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В Татарстане прокуратура проверит жесткую посадку самолета в Бегишево

08:17, 10.08.2019
В Татарстане прокуратура проверит жесткую посадку самолета в Бегишево
Фото: flickr.com

Приволжская транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки, из-а неудачного приземления самолета Diamond 42 NG. Машина управлялась инструктором и курсантом Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации.

По данным надзорного ведомства, никто не пострадал. В результате только сломался пневматик левого основного колеса воздушного судна.

«Согласно акту оценки технического состояния и годности к полетам воздушного судна пневматик колеса левой основной опоры шасси имеет одно локальное сквозное повреждение в виде потертости покрышки с разрывами звездообразного вида внутреннего слоя покрышки», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следком также проводит проверку, которую в надзорном ведомстве взяли на контроль.

Происшествия Татарстан
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