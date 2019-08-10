В Татарстане прокуратура проверит жесткую посадку самолета в Бегишево
Приволжская транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки, из-а неудачного приземления самолета Diamond 42 NG. Машина управлялась инструктором и курсантом Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации.
По данным надзорного ведомства, никто не пострадал. В результате только сломался пневматик левого основного колеса воздушного судна.
«Согласно акту оценки технического состояния и годности к полетам воздушного судна пневматик колеса левой основной опоры шасси имеет одно локальное сквозное повреждение в виде потертости покрышки с разрывами звездообразного вида внутреннего слоя покрышки», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следком также проводит проверку, которую в надзорном ведомстве взяли на контроль.Происшествия Татарстан
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