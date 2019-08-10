Новости бизнеса

07:08 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

На Кипре задержали российского бизнесмена, задолжавшего банкам 7 млрд рублей

06:31, 10.08.2019
На Кипре задержали российского бизнесмена, задолжавшего банкам 7 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Полиция Кипра задержала российского предпринимателя Игоря Польченко. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

Бизнесмен подозревается в махинациях при получении кредитов у крупнейших банков страны. Общая сумма задолженности Польченко оценивается в 7 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По информации газеты, предпринимателя задержали после того, как его данные разместили в разыскной базе Интерпола. При этом они были помечены «красным углом» (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска).

Польченко имел на острове недвижимость. Его жене Ирине принадлежала компания, IP Sacred Icaros Ltd, владеющая оздоровительным центром в Лимасоле.

БизнесПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров