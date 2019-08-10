На Кипре задержали российского бизнесмена, задолжавшего банкам 7 млрд рублей
Полиция Кипра задержала российского предпринимателя Игоря Польченко. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
Бизнесмен подозревается в махинациях при получении кредитов у крупнейших банков страны. Общая сумма задолженности Польченко оценивается в 7 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
По информации газеты, предпринимателя задержали после того, как его данные разместили в разыскной базе Интерпола. При этом они были помечены «красным углом» (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска).
Польченко имел на острове недвижимость. Его жене Ирине принадлежала компания, IP Sacred Icaros Ltd, владеющая оздоровительным центром в Лимасоле.БизнесПроисшествия
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