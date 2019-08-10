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День в истории: открытие Лувра, День физкультурника в России, первый в мире междугородный телефонный звонок

00:51, 10.08.2019
День в истории: открытие Лувра, День физкультурника в России, первый в мире междугородный телефонный звонок
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 10 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Международный день биодизеля;
  • День физкультурника в России.

      10 августа произошли следующие события:

      • 586 год до н. э. — Вавилонский царь Навуходоносор II разрушил Иерусалим и сжег Первый Иерусалимский храм, построенный Соломоном в IX веке до н. э. Начало Вавилонского пленения;
      • 1500 год — Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар;
      • 1519 год — эскадра, возглавляемая Фернандо Магелланом, отплыла в экспедицию к Островам пряностей, превратившуюся в Первое кругосветное плавание;
      • 1792 год — в Париже вспыхнуло народное восстание;
      • 1793 год — впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей;
      • 1833 год — основано Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек;
      • 1876 год — в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км);
      • 1913 год — подписанием Бухарестского мирного договора 1913 года между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией закончилась Вторая балканская война.

            Также 10 августа родились:

            • 1814 год — Генри Нестле швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle;
            • 1913 год — Вольфганг Пауль (ум. 1993), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1989);
            • 1937 год — Анатолий Собчак (ум. 2000), первый мэр Санкт-Петербурга.
            Общество
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