День в истории: открытие Лувра, День физкультурника в России, первый в мире междугородный телефонный звонок
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 10 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день биодизеля;
- День физкультурника в России.
10 августа произошли следующие события:
- 586 год до н. э. — Вавилонский царь Навуходоносор II разрушил Иерусалим и сжег Первый Иерусалимский храм, построенный Соломоном в IX веке до н. э. Начало Вавилонского пленения;
- 1500 год — Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар;
- 1519 год — эскадра, возглавляемая Фернандо Магелланом, отплыла в экспедицию к Островам пряностей, превратившуюся в Первое кругосветное плавание;
- 1792 год — в Париже вспыхнуло народное восстание;
- 1793 год — впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей;
- 1833 год — основано Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек;
- 1876 год — в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км);
- 1913 год — подписанием Бухарестского мирного договора 1913 года между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией закончилась Вторая балканская война.
Также 10 августа родились:
- 1814 год — Генри Нестле швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle;
- 1913 год — Вольфганг Пауль (ум. 1993), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1989);
- 1937 год — Анатолий Собчак (ум. 2000), первый мэр Санкт-Петербурга.
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