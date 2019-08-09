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Атюшов о разгроме от «Ак Барса»: «Подумали, что будет даваться легко, а на деле получилось иначе»

20:25, 09.08.2019
Атюшов о разгроме от «Ак Барса»: «Подумали, что будет даваться легко, а на деле получилось иначе»
Фото: khl.ru

Защитник «Нефтехимика» Виталий Атюшов прокомментировал итоги матча против «Ак Барса» (1:5) на Кубке президента Казахстана.

«Начали неплохо, но во втором периоде подсели или подумали, что игра будет даваться легко, но на деле оказалось совсем не так. И в том, что это третий матч за 3 дня — страшного ничего нет, составы постоянно меняются, причина поражений не в этом.

Сами виноваты, перестали бороться, выполнять игровое задание. В третьем периоде в большинстве старались что-нибудь сделать, пока не получается, но время есть, будем работать», — сказал Атюшов.

Напомним, в очередном матче Кубка президента Казахстана «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» со счетом 1:5. Это третье поражение подряд для нижнекамского клуба на турнире.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет завтра, 10 августа, против уфимского «Салавата Юлаева».

СпортХоккей Татарстан
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