ЦБ сообщил об ускорении оттока капитала из России

В январе — июле 2019 года отток капитала составил $28 млрд. Он вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с показателем за такой же период прошлого года ($17,4 млрд).

Это произошло «преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов», сообщает Центральный Банк России.

Напомним, что в первом полугодии 2019 года чистый отток капитала из РФ составил $27,3 млрд. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.