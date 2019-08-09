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ЦБ сообщил об ускорении оттока капитала из России

20:11, 09.08.2019
ЦБ сообщил об ускорении оттока капитала из России
Фото: torange.biz

В январе — июле 2019 года отток капитала составил $28 млрд. Он вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с показателем за такой же период прошлого года ($17,4 млрд).

Это произошло «преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов», сообщает Центральный Банк России.

Напомним, что в первом полугодии 2019 года чистый отток капитала из РФ составил $27,3 млрд. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Экономика
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