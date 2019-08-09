Итоги дня: интервью Шаймиева, договоренность BlaBlaCar и Минтранса РТ и долгожданная развязка в Уфе

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 августа.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в интервью рассказал о своей первой встрече с Путиным, обсуждении статуса Татарстана в составе Российской Федерации и процессе объединения элит в политическую партию «Единая Россия».



Избирательным участкам на выборах в Госсовет Татарстана VI созыва присвоят своеобразный знак качества. Оценят готовность и эффективность избиркомов наблюдатели от крупнейшего общественного движения независимых юристов России — корпуса «За чистые выборы», чьи региональные координаторы дали сегодня брифинг в Казани. Подробнее о работе еще одного штаба наблюдателей — в материале «Реального времени».

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие. Банк предоставит большую часть капитала, а киностудия перенесет в новую компанию ряд лицензий на персонажей.



Президент РТ Рустам Минниханов дал старт строительству молочного комплекса на 2,4 тысячи коров в Азнакаевском районе.



BlaBlaCar и Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ договорились о сотрудничестве. Минтранс РТ будет использовать популярный сервис для продвижения междугородних рейсов.



IT-гигант Huawei после введенных ограничений со стороны властей США представил собственную операционную систему Harmony OS.



Сегодня в Уфе ввели в эксплуатацию Тимашевскую транспортную развязку, которая решает одну из главных транспортных проблем города последних лет: скопление гигантских пробок на магистрали между северными и южными районами города.



В ночь на 9 августа в Уфе скончалась мать лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.



Дуэт челнинской исполнительницы Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии выпустил третий альбом. Новая пластинка «Аигел» получила название «Эдем».

Диетолог подробно рассказала о том, какие сыры могут оказать вредное влияние на организм. Она также указала на ограничения по употреблению этого продукта.