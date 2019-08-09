Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы

Чемпионку России по конному спорту Елизавету Трощенкову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

27-летняя спортсменка взяла в долг 3 млн рублей, но вернуть вовремя не смогла. Бизнес-партнер Трощенковой подал на нее заявление в полицию. Несмотря на возврат долга, ей присудили три года тюрьмы.

По делу о мошенничестве Трощенкова проходит вместе со своим мужем. У пары дома остался трехлетний сын.

Отметим, что Трощенкова является призером российских и мировых первенств по конному спорту.