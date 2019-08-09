Новости спорта

12:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы

11:57, 09.08.2019
Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы
Фото: vk.com/troshenkoval

Чемпионку России по конному спорту Елизавету Трощенкову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

27-летняя спортсменка взяла в долг 3 млн рублей, но вернуть вовремя не смогла. Бизнес-партнер Трощенковой подал на нее заявление в полицию. Несмотря на возврат долга, ей присудили три года тюрьмы.

По делу о мошенничестве Трощенкова проходит вместе со своим мужем. У пары дома остался трехлетний сын.

Отметим, что Трощенкова является призером российских и мировых первенств по конному спорту.

СпортПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров