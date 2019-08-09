В Уфе открыли Тимашевский путепровод

В Уфе открылось движение по одному из основных дорожных долгостроев — Тимашевскому путепроводу. Он связывает северную часть Уфы с Бирским трактом.

Объект обошелся городу и республике в 1 млрд рублей. Из них около 70% внесла «Башнефть», направившая деньги в Фонд социальных целевых программ РБ.

«Наконец-то мы его достроили. Это, скажем так, первая ласточка. Для Уфы еще нужно строить очень много мостов и путепроводов», — приводит слова Радия Хабирова пресс-служба главы Башкирии.

Он отметил, что уже началось строительство моста через Белую в створе улицы Воровского.

Глава совета директоров АО «Уралмостострой» Павел Рабухин отметил, что работы осложняла постоянно действующая дорога, а также необходимость переноса большого количества коммуникаций.

Про задержки выплат он ничего не упомянул. Однако в 2018 году еще предыдущий глава РБ Рустэм Хамитов требовал от уфимской мэрии скорее рассчитаться с долгом перед подрядчиком. Долг составлял 0,5 млрд рублей.