СМИ: французы потребовали от России погасить миллиардные долги по царским облигациям

Французский депутат Национального собрания Франсис Веркамер потребовал от правительства окончательно решить вопрос о долгах России по облигациям царских времен. В конце 1860-х предприниматели из Франции вложили в российские железные дороги около 15 млрд франков (на сегодня около €53 млрд).

Группы держателей облигаций до сих пор рассчитывают вернуть деньги. Веркамер требует от правительства Франции обратить внимание на их интересы, пишет RT.

Российские специалисты утверждают, что в 1997 году Россия и Франция на правительственном уровне договорились раз и навсегда решить вопрос выплатой по этим долгам $400 млн. Однако теперь держатели бумаг утверждают, что сумма выплат была значительно меньше вложенных денег.

В министерстве экономики и финансов Франции подчеркивают, что на государственном уровне вопрос закрыт. Но граждане страны вправе требовать остатки долга.