Главное к утру: симптомы развития рака, законопроект о зарплате врачей и учителей, регистрация самозанятости на госуслугах

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 9 августа.



Один из ведущих онкологов России рассказал о семи симптомах развития рака. Кровотечения неизвестного происхождения, возникновение шишек и опухолей на теле, незаживающие язвы — одни из весомых причин для похода к врачу.

Также Росстат зафиксировал рекордное число заболевших раком детей. В прошлом году эта цифра составила 26 955 человек.

В Госдуму внесли законопроект о минимальной заработной плате учителей, врачей и работников культуры, согласно которому их зарплата не может быть меньше, чем сумма двух прожиточных минимумов.



В последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог» появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых через учетную запись портала госуслуг.



Президент Татарстана оценил готовность объектов к проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Также Минниханову первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж,



В России к следующему году могут появиться стандарты школьной формы. Они будут введены для того, чтобы сделать детскую одежду безопасной и избежать «эффекта скафандра» при носке вещей из синтетических материалов.