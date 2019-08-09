День в истории: последний концерт Queen, убийство Шэрон Тейт, «Матч смерти»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 9 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день коренных народов мира;
- День воинской славы России (в честь победы русского флота в Гангутском сражении).
9 августа произошли следующие события:
- 1173 год — началось строительство Пизанской башни;
- 1803 год — первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном;
- 1859 год — американец Натан Эймс запатентовал эскалатор;
- 1942 год- «Матч смерти» в оккупированном гитлеровцами Киеве;
- 1945 год — СССР начал войну против Японии, введя войска в Манчжурию;
- 1945 год — американцы сбросили на Хиросиму вторую атомную бомбу, названную «Толстяк», на Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 тысячи человек;
- 1962 год — Роберт Циммерман официально изменил своё имя. С этого дня все зовут его Боб Дилан;
- 1974 год — в результате Уотергейтского скандала Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США. Он стал первым президентом, вынужденным так поступить;
- 1986 год — на рок-фестивале в Небуорте (графство Хертфордшир) выступила группа Queen. Это был 658-й и последний концерт коллектива.
Также 9 августа родились:
- 1938 год — Леонид Кучма, президент Украины (1994—2004);
- 1973 год — Филиппо Индзаги, итальянский футболист;
- 1976 год — Одри Тоту, французская киноактриса;
- 1985 год — Анна Кендрик, американская актриса, певица.
Умерли в этот день:
- 1969 год — убита Шэрон Тейт (р. 1943), американская киноактриса, жена Романа Полански;
- 1975 год — Дмитрий Шостакович (р. 1906), советский композитор;
- 2018 год — Тамара Дегтярёва (р. 1944), советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.
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