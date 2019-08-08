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«Нефтехимик» проиграл «Барысу»

19:10, 08.08.2019
«Нефтехимик» проиграл «Барысу»
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл клубу «Барыс» из Нур-Султана в матче Кубка президента Республики Казахстан.

Встреча завершилась со счетом 5:3. У «Нефтехимика» отличились Зак Митчелл, Александр Авцин и Павел Порядин. В составе «Барыса» шайбы забросили Никита Михайлис, Ярослав Евдокимов, Никита Клещенко и дважды Дастин Бойд.

Ранее «Нефтехимик» в стартовом матче турнира уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:5.

СпортХоккей Татарстан
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