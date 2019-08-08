«Нефтехимик» проиграл «Барысу»
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл клубу «Барыс» из Нур-Султана в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Встреча завершилась со счетом 5:3. У «Нефтехимика» отличились Зак Митчелл, Александр Авцин и Павел Порядин. В составе «Барыса» шайбы забросили Никита Михайлис, Ярослав Евдокимов, Никита Клещенко и дважды Дастин Бойд.
Ранее «Нефтехимик» в стартовом матче турнира уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:5.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым