В «Магните» откроются отделения «Почта Банка»

«Почта Банк» вслед за открытием отделений в «Пятерочке» начнет работать в «Магните». Целью открытия является создание массовой дистрибуции в России.

Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, передает РБК.



В точках будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

Напомним, ранее упоминалось, что в этом году в сети магазинов «Пятерочка» внедрят нововведение с выдачей наличных при совершении покупки в районах с нехваткой банкоматов.

