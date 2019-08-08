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В «Магните» откроются отделения «Почта Банка»

13:17, 08.08.2019
В «Магните» откроются отделения «Почта Банка»
Фото: ru.wikipedia.org/

«Почта Банк» вслед за открытием отделений в «Пятерочке» начнет работать в «Магните». Целью открытия является создание массовой дистрибуции в России.

Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, передает РБК.

В точках будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

Напомним, ранее упоминалось, что в этом году в сети магазинов «Пятерочка» внедрят нововведение с выдачей наличных при совершении покупки в районах с нехваткой банкоматов.

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