Квартальнов о поражении от «Барыса»: «Мы все сыграли слабо, но в этом и есть плюс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения от «Барыса» в первом матче на «Кубке президента Казахстана».

— Насколько такой результат предсезонного матча критичен для команды?

— Конечно, мы недовольны результатом. Первый период более-менее — даже не период, а первые минут 10 — мы на равных играли. К сожалению, потом мы во всех компонентах проиграли. Соперник был быстрее, лучше и по броскам, и по моментам. Нам нужно будет подумать, поработать, восстановиться, скорее всего, — время есть. Это хороший турнир, мы будем вносить какие-то коррективы, завтра сыграет кто-то другой.

— Есть понимание того, с чем связан такой результат? Может ли быть причиной отсутствие опыта игры в КХЛ у некоторых хоккеистов?

— Я не думаю так. Хоккей состоит из игры один в один, и если мы начинаем ее проигрывать, тут можно что угодно говорить. Я не думаю, что мы разучились играть один в один — просто у нас физическое состояние не лучшее. Но мы должны учиться играть и в таком состоянии.

— Результат матча может изменить принципы формирования состава в будущем?

— Мы не должны сейчас шарахаться, идет подготовка к сезону, какие-то новые моменты есть для ребят. Мы идем в плане, ничто не может свернуть нас с нашей работы.

— Насколько серьезные выводы можно делать после такого поражения в первом предсезонном матче? Или это просто рабочий момент?

— Я скажу такую вещь — выделить некого. Это минус, но это и плюс. Бывает, когда кто-то играет хорошо, а кто-то плохо, есть вопросы к определенным игрокам. А здесь все сыграли слабо. Значит, это мы повлияли — у нас идет подготовка, мы понимали, что это будет сложный турнир, но ничего. Будем продолжать работу и выходить из этой ситуации.

— Как вам игра Мэтта Фрэттина и Патриса Кормье, которые в прошлом сезоне выступали за «Барыс»?

— Я не могу никого выделить. То, что забили гол в большинстве — это хорошо. Но мы все сыграли слабо — и они в том числе. Здесь много моментов, много стыков, много борьбы было проиграно. Мы можем что угодно говорить: надо так и так играть, но хоккей состоит из игры один в один.

— Дело в том, что команда под нагрузками, как мы предполагаем?

— Видимо, да.

− Может быть, размер площадки сыграл свою роль?

— Все сыграло. Но когда ты выходишь на площадку и проигрываешь один в один — это не в площадках дело, — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, вчера «Ак Барс» крупно уступил «Барысу» со счетом 1:6.