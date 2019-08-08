День в истории: теракт в Москве, Всемирный день кошек, открытие XXIX Олимпийских игр в Пекине
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день альпинизма;
- Международный день офтальмологии;
- Всемирный день кошек (World Cat).
8 августа произошли следующие события:
- 1588 год — англичане разбили остатки испанской Непобедимой Армады, которая перед этим была разбросана штормом;
- 1815 год — Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены;
- 1899 год — американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник;
- 1925 год в Вашингтоне открылся первый национальный конгресс Ку-Клукс-Клана;
- 1937 год — Япония захватила Пекин;
- 1941 год — Иосиф Сталин назначен главнокомандующим советской армией;
- 1949 год — в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.
- 1974 год — Ричард Никсон объявил, что уходит в отставку в связи с Уотергейтским скандалом;
- 2000 год — в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью, 13 человек;
- 2000 год — ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека;
- 2008 год — открытие XXIX Олимпийских игр в Пекине;
- 2008 год — начало активных боевых действий в Южной Осетии.
Также 8 августа родились:
- 1799 год — Натаниэль Палмер (ум. 1877), американский мореплаватель, один из первооткрывателей Антарктиды;
- 1861 год — Уильям Бэтсон (ум. 1926), английский биолог, один из основателей генетики, давший ей имя;
- 1937 год — Дастин Хоффман, американский киноактёр, обладатель двух «Оскаров»;
- 1943 — Юлий Гусман, советский и российский режиссёр, актёр, телеведущий, общественный и политический деятель.
Умерли в этот день:
- 1900 — Эмиль Шкода (р. 1839), чешский инженер и предприниматель, основатель машиностроительного завода Škoda;
- 1949 год — Иван Поддубный (р. 1871), русский спортсмен (классическая борьба), артист цирка, заслуженный артист РСФСР;
1991 год - Джеймс Ирвин (р. 1930), 30-й астронавт США и восьмой человек, ступивший на поверхность Луны;
- Иван Кожедуб (р. 1920), советский лётчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза.
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