Итоги дня: визит Тарантино в Москву, удорожание путевок в Турцию и задержание экс-президента Киргизии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 августа.

Сегодня Квентин Тарантино прибыл в Россию на премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде», который, по прогнозам кинокритиков, может стать самым кассовым в его карьере. Режиссер успел погулять по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским и дал пресс-конференцию. Тарантино рассказал о любви к русской литературе и советскому фильму «Человек-амфибия». Видеозапись пресс-конференции опубликовало «Реальное время».



Переход на евро и изменения в курсе валют вызвали серьезное удорожание путевок в Турцию. Но есть и хорошие новости для тех, кто хочет сэкономить на отдыхе у моря: после открытия Крымского моста выросло число туристов, которые едут на полуостров на своем автомобиле, что в десять раз дешевле перелета в Крым. О том, какие еще направления пользуются популярностью у туристов, — в материале «Реального времени».



Похождения бригады «калужских» в Казани оценит Верховный суд Татарстана. Группу из семи человек обвиняют в расстреле бизнесмена в Константиновке, избиении и похищении главы питерской нефтяной компании и уводе чужого «Лексуса» после угроз владельцу выколоть глаз вилкой в ресторане. Самому старшему из бригады, Марату Муллину, 55 лет, в свое время его называли активным участником казанской группировки «Калуга». Подробнее — в материале «Реального времени».



В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Атамбаева.



В Приволжском районе откроется первый в России детский сад, оборудованный лифтом. В новом детском садике создаются условия для обучения маломобильных групп детей — в частности, именно для этого там смонтирован лифт.



Татарстан стал лидером среди регионов по объему выданных малому бизнесу кредитов.



Для учеников начальных классов написали Конституцию в стихах.



Белгородский клуб «Салют» объявил о матче против команды «Золотой лев». За соперника выступят заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание футболисты Кокорин и Мамаев.



Казанский предприниматель Рафаэль Юсупов разработал для режима Stories в Instagram «маску татарина». При использовании маски у пользователя на экране появляются тюбетейка, татарстанский триколор и «дождь из треугольников».

