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«Динамо» хочет купить игрока сборной Танзании за 10 млн евро

16:41, 07.08.2019
«Динамо» хочет купить игрока сборной Танзании за 10 млн евро
Фото: Eric Vidal / Reuters

Московское «Динамо» может пополнить свой состав нападающим бельгийского «Генка» и сборной Танзании Мбваной Саматтой.

По данным французского издания L'Equipe, российский клуб предложил за игрока около 10 млн евро.

В прошедшем сезоне в активе Саматты 32 забитых мяча в 51 матче за «Генк». За сборную Танзании нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 17 мячей.

Напомним, ранее стало известно о возможном переходе в московский клуб Максимиллиана Филиппа за 20 млн евро.

СпортФутбол
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