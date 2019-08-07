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День в истории: начало войны в Южной Осетии, вторжение боевиков в Дагестан, смерть Евдокимова

00:21, 07.08.2019
День в истории: начало войны в Южной Осетии, вторжение боевиков в Дагестан, смерть Евдокимова
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России;
  • Праздник влюбленных в Китае.

7 августа произошли следующие события:

  • 1714 год — Гангутское сражение;
  • 1803 год — в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Федорович Крузенштерн, а «Невой» — Юрий Федорович Лисянский;
  • 1858 год — английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады;
  • 1932 год — в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь — «закон о трех колосках» (знаменитый «указ семь-восемь»);
  • 1983 год — принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповского времени, были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время;
  • 1998 год — совершены теракты против посольств США в Кении и Танзании. Погибли около 250 и ранено более 4 000 человек;
  • 1999 год — вторжение боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской войны;
  • 2008 год — начало войны в Южной Осетии.

      Также 7 августа родились:

      • 1560 год — Елизавета Батори, (ум. 1614), венгерская графиня, известная серийными убийствами молодых девушек;
      • 1779 год — Карл Риттер (ум. 1859), немецкий просветитель, основоположник современной географии;
      • 1947 год — София Ротару, певица, народная артистка СССР;
      • 1954 год — Валерий Газзаев, российский футболист и футбольный тренер;
      • 1955 год — Владимир Сорокин, русский писатель, лауреат Букеровской премии;
      • 1958 год — Брюс Дикинсон, британский рок-музыкант, вокалист группы «Iron Maiden»;
      • 1958 год — Дмитрий Золотухин, советский и российский кинорежиссер, актер.
      • 1960 год — Дэвид Духовны, американский актер;
      • 1973 год — Михаил Горшенев (ум. 2013), вокалист и основатель группы «Король и Шут»;
      • 1975 год — Шарлиз Терон, голливудская актриса;
      • 1978 год — Юлия Чичерина, русская певица.

        Умерли в этот день:

        • 1921 год — Александр Блок (р. 1880), русский поэт;
        • 2005 год — Михаил Евдокимов (р. 1957), артист, сатирик, губернатор Алтайского края.
        Общество
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