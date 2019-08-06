Итоги дня: подработка священников в Башкирии, дело главного строителя Альметьевска и грядущие дебаты

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 августа.

«Реальное время» опубликовало материал о бизнесе башкирских православных священнослужителей. Среди них оказались бизнесмены-строители, газовик и даже производитель табачных изделий. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Альметьевский суд поступило дело экс-начальника горуправления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Владислава Михайлова и бизнесмена Максима Прокопьева. Первый на следствии признался в мошенничестве под видом взятки и подделке официального документа, второй — в покушении на подкуп чиновника ради разрешения на строительство. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня республиканский Центризбирком разыграл эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты и партий. Всем политическим объединениям предоставили равный доступ к бесплатным минутам на ТВ, и это налагает на них, например, обязанность участвовать в совместных дебатах. Как заявили сразу несколько участников избирательного процесса, дебаты будут жаркими. Подробнее — в материале «Реального времени».



Сегодня в России вступил в силу закон о наказании за воспрепятствование работе медиков. В том числе ужесточается ответственность за отказ пропускать скорую помощь на дороге.

Известный блогер Илья Варламов вновь обратил внимание на «плохую Казань». Он раскритиковал растущее число заборов вдоль дорог.

В России отзовут почти 7 тыс. автомобилей Audi Q5.

В казанском «Парк Хаусе» затопило магазин электроники.



Эксперты спрогнозировали рост цен на авиабилеты за границу.

Хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани барбер-шоп.

