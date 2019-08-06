Денис Глушаков: «Я не играл три месяца, была психологическая травма»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил свой дебют за новый клуб в матче с «Оренбургом» (2:1).

«Прежде всего, я бы хотел поблагодарить болельщиков за то, что так тепло приняли меня и перед матчем поддержали. Что касается моего повреждения, то я не играл три месяца, и была психологическая травма. Когда вчера отобрал мяч, то почувствовал уверенность и вошел в игру.

Установку тренера выполнил. Хотелось бы больше сыграть, но я понимаю, что физически пока не готов. Будем тренироваться и работать. Не зря мы сегодня с самого утра тренируемся и готовимся, так что каждый день в копилочку.

Все работают, все профессионалы. Это не только меня касается, но и тех ребят, которые не играют сегодня, но завтра будут играть. Мы одно целое, команда, и все понимают ответственность», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата».

Напомним, ранее стало известно, что грозненский клуб отказался продавать пиво на своих домашних матчах.