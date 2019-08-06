Футбольный клуб «Ахмат» отказался продавать пиво на стадионе

В случае принятия закона о реализации пива на стадионах «Ахмат» откажется от продажи алкогольного напитка во время своих домашних матчей. Об этом заявил вице-президент грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«У нас на стадионе пиво продаваться не будет, а другие клубы должны решать сами. Это клубная позиция по данному вопросу», — сказал Айдемиров.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект по возвращению пива на стадионы.

Напомним, недавно также против данного закона выступил тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович.