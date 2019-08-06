Крейг Мактавиш: «Мне не так уж интересно, как играл «Локомотив» при Квартальнове»
Главный тренер «Локомотива» Крейг Мактавиш прокомментировал работу тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова на посту ярославской команды.
«Если честно, не видео ни одного матча команды с Квартальновым. Но мне приходилось бывать на играх «Локомотива» раньше. Последние года три я каждый сентябрь-октябрь приезжал в Россию на несколько недель, чтобы найти в КХЛ свободных агентов для «Эдмонтона». Не особо знаю, как играл «Локомотив» с Квартальновым, и мне не так уж это интересно. Важнее, как мы будем играть в новом сезоне. Отличия неизбежно будут, потому что кроме тренерского штаба заметно обновился и подбор игроков», — сказал Мактавиш.
Дмитрий Квартальнов был назначен главным тренером «Ак Барса» нынешним летом. До этого он работал в ярославском «Локомотиве».СпортХоккей Татарстан
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