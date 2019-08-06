Крейг Мактавиш: «Мне не так уж интересно, как играл «Локомотив» при Квартальнове»

Фото: «РИА Новости» / Артур Лебедев

Главный тренер «Локомотива» Крейг Мактавиш прокомментировал работу тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова на посту ярославской команды.

«Если честно, не видео ни одного матча команды с Квартальновым. Но мне приходилось бывать на играх «Локомотива» раньше. Последние года три я каждый сентябрь-октябрь приезжал в Россию на несколько недель, чтобы найти в КХЛ свободных агентов для «Эдмонтона». Не особо знаю, как играл «Локомотив» с Квартальновым, и мне не так уж это интересно. Важнее, как мы будем играть в новом сезоне. Отличия неизбежно будут, потому что кроме тренерского штаба заметно обновился и подбор игроков», — сказал Мактавиш.

Дмитрий Квартальнов был назначен главным тренером «Ак Барса» нынешним летом. До этого он работал в ярославском «Локомотиве».