Паул Антон опроверг слухи о своем уходе из «Крыльев»

Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон прокомментировал слухи о своем уходе из самарского клуба.

«Я об этом ничего не знаю — только видел сообщения в прессе. Ни со мной, ни с моим агентом никто не говорил. Тренер «Аль-Хилаль» — румынский специалист Рэзван Луческу, думаю, если бы действительно существовал интерес ко мне, то он сам бы поговорил со мной. Но этого не было», — сказал Паул Антон.

Ранее в румынской прессе появилась информация, что Антон может перейти в «Аль-Хилаль».

Полузащитник «Крыльев» не появляется на поле уже во втором матче самарской команды.