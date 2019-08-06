Ринат Билялетдинов: «Рубин» заиграл гораздо веселее после унылых гроссмейстерских матчей»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о стартовом отрезке казанской команды в новом сезоне чемпионата России по футболу.

«Конечно, «Рубин» удивил, но в этом ничего сверхъестественного нет, просто хорошая селекция. Пришли молодые мотивированные грузинские игроки, которым пока многое удается. Но большой вопрос, получится ли у них удивлять и дальше, ведь теперь к ним будет гораздо больше внимания и другое отношение. «Рубин» заиграл гораздо веселее после унылых гроссмейстерских матчей. Команда стала играть более рискованно в обороне, но при этом увереннее и интереснее в атаке.

Не случайно на «Центральный» пришли зрители. Это не по команде сверху произошло, как несколько лет назад, когда людям бесплатные билеты раздавали и загоняли на стадион чуть ли не насильно, для фона. Сейчас все иначе, болельщиков не обманешь, они чувствуют нерв игры», — сказал «Известиям» экс-главный тренер казанцев Ринат Билялетдинов.

Напомним, вчера на нашем сайте вышел репортаж с матча «Рубина» и ЦСКА, где, в частности, отмечаются проблемы на пропускных пунктах у Центрального стадиона. Чуть позже «руиновцы» принесли извинения болельщикам из-за сложившейся ситуации.

Матч «Рубин» — ЦСКА стал для казанского клуба первым поражением в сезоне: встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на свой счет записал нападающий гостей Федор Чалов.