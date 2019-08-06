Вахитовский суд Казани рассмотрит дело о смерти педагога колледжа

Сегодня, 6 августа, в Вахитовском суде Казани начинается суд по делу о смерти педагога колледжа технологий и дизайна Луизы Губайдуллиной, которая разбилась осенью прошлого года при падении с высоты второго этажа, когда пришла из учебного корпуса в соседний, где завершался капремонт.

На скамье подсудимых — гендиректор строительной компании «Армида» Сергей Печников. Он обвиняется в нарушении правил безопасности в ходе капремонта в Казанском колледже технологий и дизайна.



По версии следствия, женщина поднялась на второй этаж корпуса, где завершался капремонт, чтобы посмотреть отведенный ей кабинет. Она хотела открыть дверь, но та была заперта. Педагог обнаружила связку ключей на двери от помещения уборочного инвентаря, зашла в комнату и упала в вентиляционную шахту.

Разбираться в этой истории предстоит Вахитовскому суду города.

Подробнее об этом вы можете прочитать в материале «Реального времени».

