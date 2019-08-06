Главное к утру: уфимский хоспис по примеру Казани,блокировка сайтов структурой ФСБ, ответственность за срыв нацпроектов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 6 августа.

Хоспис в Уфе построят по примеру казанского. Вопрос о строительстве «Дома без боли» обсуждался 2 августа на встрече врио главы Башкирии Радия Хабирова и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Последняя отметила, что казанский хоспис сейчас является лучшим в России.

Структура ФСБ по борьбе с компьютерными инцидентами теперь сможет инициировать блокировки сайтов. НКЦКИ получил возможность обращаться к регистраторам доменов и просить их разделегировать имя ресурса, то есть, закрыть доступ к интернет-ресурсу.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил руководителям национальных проектов и главам субъектов РФ привлечь к ответственности лиц, которые нарушили сроки реализации нацпроектов. Также он поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения до 22 августа объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации.

В Чистопольском районе Татарстана ликвидируют два хранилища радиоактивных отходов: на территории завода «Восток» и Кубасского леса. Работы выполнят в рамках целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года». Ликвидацию должны завершить до 20 декабря.

Умер руководитель ВИА «Пламя», композитор, народный артист России Сергей Березин. Его авторству принадлежат песни «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», «Я из Вологды, а ты из Костромы», «Аты-баты, шли солдаты». Артисту был 81 год.

ФАС России признала, что «Почта России» нарушила законодательство в части запрета на оплату пересылки уведомлений марками. Ранее ведомство возбудило дело в связи с запретом оплачивать пересылку почтовых уведомлений почтовыми марками, который «Почта России» ввела с января 2019 года.

















