День в истории: взятие Казани белыми войсками, появление первого интернет-сервера, день железнодорожных войск
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день «Врачи мира за мир»;
- Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия;
- День железнодорожных войск в России.
6 августа произошли следующие события:
- 1806 год — священная Римская империя прекратила свое существование;
- 1851 год — Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран;
- 1889 год — проведён последний бой боксёров без перчаток;
- 1890 год — убийца Уильям Кеммлер стал первым казнённым на электрическом стуле. Он убил свою любовницу топором;
- 1915 год — в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов»;
- 1918 год — взятие Казани Народной армией КОМУЧа;
- 1940 год — Эстония принята в состав СССР;
- 1991 год — появился первый интернет-сервер;
- 2012 год — Марсоход «Кьюриосити» совершил удачную посадку на Марс.
Также 6 августа родились:
- 1881 год — Александр Флеминг (ум. 1955), шотландский бактериолог, первым обнаруживший антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии (1945);
- 1963 год — Кевин Митник, американский программист, в прошлом известный в мире компьютерный хакер;
- 1970 год — М. Найт Шьямалан, американский кинорежиссёр и сценарист индийского происхождения;
- 1970 год — Марина Могилевская, актриса театра и кино, заслуженная артистка России;
- 1983 год — Робин ван Перси, голландский футболист.
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