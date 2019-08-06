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День в истории: взятие Казани белыми войсками, появление первого интернет-сервера, день железнодорожных войск

00:22, 06.08.2019
День в истории: взятие Казани белыми войсками, появление первого интернет-сервера, день железнодорожных войск
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Международный день «Врачи мира за мир»;
  • Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия;
  • День железнодорожных войск в России.

6 августа произошли следующие события:

  • 1806 год — священная Римская империя прекратила свое существование;
  • 1851 год — Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран;
  • 1889 год — проведён последний бой боксёров без перчаток;
  • 1890 год — убийца Уильям Кеммлер стал первым казнённым на электрическом стуле. Он убил свою любовницу топором;
  • 1915 год — в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов»;
  • 1918 год — взятие Казани Народной армией КОМУЧа;
  • 1940 год — Эстония принята в состав СССР;
  • 1991 год — появился первый интернет-сервер;
  • 2012 год — Марсоход «Кьюриосити» совершил удачную посадку на Марс.

    Также 6 августа родились:

      • 1881 год — Александр Флеминг (ум. 1955), шотландский бактериолог, первым обнаруживший антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии (1945);
      • 1963 год — Кевин Митник, американский программист, в прошлом известный в мире компьютерный хакер;
      • 1970 год — М. Найт Шьямалан, американский кинорежиссёр и сценарист индийского происхождения;
      • 1970 год — Марина Могилевская, актриса театра и кино, заслуженная артистка России;
      • 1983 год — Робин ван Перси, голландский футболист.
      Общество Татарстан
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