Итоги дня: взрыв на складе боеприпасов в Красноярске, школьные рестораны и очередной потоп в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 августа.
В Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами. Сейчас в близлежащих населенных пунктах эвакуируют людей — почти тысячу человек. Представитель экстренных служб заявил, что на горящих складах находятся свыше 40 тысяч снарядов.
Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии посвятили большую часть времени организации школьного питания. В 38 школах обновят столовые — 250 млн рублей власти потратят на создание «школьных ресторанов» с диванами, барными стойками и пропагандой здорового питания. Второй резонансной темой стали итоги публичного обсуждения генплана города. Казанцам пообещали рыночную цену за земли и дома, попавшие в зону строительства предлагаемых документом дорог. Подробнее — в материале «Реального времени».
Полиция доставила в участок восьмерых представителей фан-клуба гостей и одного болельщика «Рубина». Задержанием девятерых футбольных болельщиков завершились накануне беспорядки на ул. Баумана в Казани в преддверии матча Рубин — ЦСКА. На разлетевшихся в соцсетях видеороликах видно, как гости из московского клуба жгли фаеры, скандировали лозунги и пугали прохожих. Подробнее — в материале «Реального времени».
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