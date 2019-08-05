«КАМАЗ» вышел в 1/32 финала Кубка России, где встретится с «Нефтехимиком»

Челнинский «КАМАЗ» в рамках Кубка России со счетом 3:2 (по пенальти 6:5) обыграл на своем поле пермскую «Звезду» и вышел в 1/32 финала.

Голы в ворота гостей забили Александр Гаглоев и Илья Стефанович. В серии пенальти решающим стал промах игрока гостей, который отправил мяч мимо ворот.

Теперь в 1/32 финала «КАМАЗу» предстоит встретиться с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч состоится 21 августа в Набережных Челнах.

Отметим, что победитель пары «КАМАЗ» — «Нефтехимик» в следующем раунде плей-офф получит возможность сыграть с соперником из РПЛ.